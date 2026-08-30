Reprodução/ Instagram (nicolasmaduro) Perfil de Nicolás Maduro publica fotos nas redes sociais

O perfil oficial de Nicolás Maduro publicou fotos do ex-presidente da Venezuela na prisão onde ele está detido, em Nova York, nos Estados Unidos. A publicação foi feita neste domingo (30).

Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados durante uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas e levados para Nova York no dia 3 de janeiro de 2026.

Nas fotos, é possível ver Maduro usando o uniforme prisional cinza e posando para as imagens. A data registrada nas fotografias indica que elas foram tiradas em 25 de junho.

Na legenda da publicação, foi escrito que as fotos eram um “pequeno presente de amor e esperança”para os netos e netas do casal, além das crianças e de todas as pessoas que os apoiam.

“Quero que saibam que estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês — esse amor que nos chega transformado em oração, em ação permanente, em solidariedade e em apoio verdadeiro. Agradeço infinitamente por cada palavra, por cada gesto, por cada bênção.

Desfrutem deste pequeno presente com alegria e esperança. Cilia e eu os abraçamos para sempre, com a alma voltada para vocês e com a fé intacta em Deus. Como diz o apóstolo Paulo: ‘Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou’(Rm 8,37). Continuaremos fortes, serenos e confiantes: Deus está conosco. Deus proverá. A Venezuela renascerá. Bênçãos.”

A primeira aparição de Maduro nas redes sociais desde que foi preso aconteceu dois dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o país assumirá o controle de 65 bilhões de barris de petróleo venezuelano. A quantidade corresponde a cerca de um quinto das reservas de petróleo da Venezuela.

Julgamento já tem data marcada

O julgamento do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, de 63 anos, e de sua esposa, Cilia Flores, de 69 anos, começará no dia 1º de junho de 2027, nos Estados Unidos.

A data foi definida pelo juiz federal responsável pelo caso, Alvin Hellerstein, durante uma audiência realizada em Nova York.

Eles serão julgados por tráfico de drogas e outras duas acusações.

Veja abaixo a publicação:







