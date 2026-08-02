Reprodução/redes sociais Presidente dos EUA, Donald Trump

Donald Trump, anunciou neste domingo (2), que os Estados Unidos retomará as negociações diplomáticas com o Irã nesta segunda-feira (3).

A declaração foi feita pelo presidente norte-americano, ao retornar de seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey. O anúncio ocorre um dia após o republicano afirmar ter cancelado um "ataque maciço" contra o país do Oriente Médio, que já estava em estágio avançado de preparação.

Confira:

Eles sabiam a dimensão do ataque porque o viram sendo preparado. Agora, o que estamos fazendo é conversar com eles por meio de uma negociação. Ela começa amanhã à tarde, e veremos afirmou Trump





















Aliados estratégicos

O presidente Donald Trump afirmou que aliados estratégicos como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, além do próprio governo iraniano, apelaram pelo cancelamento da ofensiva militar planejada.

Estávamos prontos para agir, mas, quando os aliados pediram que cancelássemos, isso nos fez dizer: 'Bem, vamos ver'. E a razão pela qual eles pediram isso é que acreditam que há um acordo", disse Trump. "Há um acordo sobre Ormuz, e depois haverá um acordo sobre a questão nuclear, ou o que se pode chamar de desnuclearização do Irã. Eu chamo isso de desnuclearização do Irã pontou, o republicano









Bastidores e alertas

A suspensão do ataque envolveu articulações diretas na região. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, telefonou para Donald Trump para pedir contenção e evitar a ampliação do conflito, informou a agência estatal do país.

Segundo reportagem da CNN, o líder saudita demonstrou apreensão com o impacto de eventuais bombardeios ao Irã.

Apesar de se recusar a responder se os alvos incluíam a infraestrutura energética iraniana, o presidente dos EUA fez questão de demonstrar força. Em publicação no sábado (1º) na Truth Social, manteve a postura de pressão ao afirmar que o país segue "armado, preparado e pronto para agir".

Do outro lado, o governo de Teerã buscou afastar a imagem de fragilidade: a mídia estatal iraniana negou qualquer pedido formal de socorro a Washington para suspender a ofensiva.

Cronologia do impasse

Pressão militar e contatos de emergência: Trump publica aviso de prontidão militar contra Teerã, enquanto líderes do Oriente Médio, liderados pela Arábia Saudita, atuam nos bastidores para frear a ação.

Anúncio de recuo e divergências: Após apelos de aliados, Trump confirma o cancelamento de um ataque iminente e anuncia a volta da diplomacia. O Irã nega ter solicitado a suspensão das bombas.

Retomada das conversas: Previsão para o início dos novos diálogos de negociação, tendo como pauta a estabilidade no Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.