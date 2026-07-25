Um jornal britânico divulgou fotos de adolescentes que morreram afogados neste ano como parte de uma campanha de conscientização realizada neste sábado (25), data em que é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento.

Segundo o jornal Mirror, ao menos 35 pessoas morreram desde o fim de maio, quando temperaturas recordes atingiram o Reino Unido e levaram mais pessoas a buscar rios, lagos e praias para se refrescar.

A publicação afirma que o número de mortes aumentou significativamente desde o início do verão europeu e em meio às sucessivas ondas de calor.

Ao divulgar as imagens das crianças e adolescentes que perderam a vida, o jornal pretende reforçar o alerta sobre os riscos das águas abertas.

“Hoje, reiteramos nosso apelo, lembrando o equivalente a uma sala de aula de crianças perdidas desnecessariamente a cada ano, enquanto recordamos todos aqueles que já faleceram neste verão”, disse o Mirror.

Desde o início das férias escolares, as autoridades britânicas têm intensificado os alertas sobre o risco de afogamentos. Segundo elas, o problema se tornou uma epidemia e uma emergência nacional.

Com a previsão de que agosto também registre temperaturas elevadas, cresce a preocupação de que novas mortes ocorram durante o restante das férias de verão.

A campanha do Mirror "Salve vidas para Sam" recebeu o nome de Sam Haycock, adolescente de 16 anos que morreu afogado em um reservatório em Rotherham, no condado de South Yorkshire, em 2021.