Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump.

Após a ofensiva realizada na Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende mudar o regime em Cuba até o final deste ano, disse o jornal Wall Street Journal.

De acordo com o veículo norte-americano, o governo Trump está buscando pessoas ligadas ao governo cubano que possam ajudar a fechar um acordo para derrubar o regime comunista até o final do ano, disseram fontes ligadas ao assunto.

O jornal aponta ainda, que os EUA avaliou a economia de Cuba como “estando à beira do colapso” e afirmou que o governo nunca esteve tão frágil após a perda de um benfeitor vital como Maduro, continuaram as fontes.

Funcionários norte-americanos teriam dito ainda que as autoridades não têm um plano concreto para derrubar o governo comunista que está no poder há quase sete décadas, mas afirmam que a captura de Maduro e as subsequentes concessões de seus aliados foi um modelo e um alerta para Cuba.





Em comunicado encaminhado ao jornal, o Departamento de Estado declarou que é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos que Cuba seja administrada de forma eficaz por um governo democrático e não permita a presença de serviços militares e de inteligência de países adversários.