Reprodução/New York Post Bryan Kohberger se declarou culpado dos 4 assassinatos

O caso conhecido como o massacre em Idaho, nos Estados Unidos, voltou aos holofotes após o vazamento de milhares de imagens da cena do crime registrados pela polícia. As fotos foram brevemente publicadas em um site oficial antes de serem removidas e reacenderam a dor dos familiares das vítimas, além de levantarem questionamentos sobre os procedimentos adotados pelas autoridades.

Reprodução/New York Post Vitimas de Idaho

O caso, que aconteceu em novembro de 2022, chocou os Estados Unidos por conta da brutalidade e pela ausência inicial dos suspeitos. As vítimas, Xana Kernodle, Madison Mogen, Kaylee Gonçalves e Ethan Chapin, foram assassinadas a facada enquanto dormiam em uma casa fora do campus universitário, na cidade de Moscow, em Idaho.

Bryan Kohberger, que foi preso e apontado como principal suspeito do caso, pouco antes do início do julgamento, firmou um acordo judicial confessando os quatro assassinatos, em troca, escapou da pena de morte e foi c ondenado a 4 prisões perpétuas sem a possibilidade de condicional. Bryan cumpre sua pena atualmente em uma penitenciária de segurança máxima em Idaho.

Reprodução/New York Post Fotos vazadas da investigação

Os familiares das vítimas não ficaram contentes com a condenação pela ausência do julgamento e disseram que a confissão não trouxe respostas suficientes sobre a motivação do crime ou os detalhes finais da noite do assassinato.

Segundo o New York Post, a família de Kaylee se manifestou publicamente através das redes sociais pedindo respeito e empatia. Também disse que os parentes afirmaram que foram avisados antes das fotos se tornarem públicas e criticam como o material foi disponibilizado.

A polícia estadual ainda não esclareceu o motivo e nem como ocorreu o vazamento das imagens. As autoridades não comentaram oficialmente sobre eventuais medidas para apurar as responsabilidades.

Enquanto isso, o caso segue sendo um dos mais emblemáticos crimes recentes nos Estados Unidos, por conta da violência e agora, pela falta de limites da divulgação dos materiais sensíveis em investigações criminais.