Divulgação/Casa Branca Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o público vai descobrir até onde ele está disposto a ir para adquirir a Groenlândia, ao comentar o tema durante uma coletiva nesta terça-feira (20).

O comentário é feito no mesmo dia em que o Parlamento Europeu decidiu congelar um acordo comercial com os EUA em resposta direta às ameaças tarifárias ligadas ao plano estadunidense para o território autônomo da Dinamarca.

Questionado diretamente sobre os limites de sua atuação em relação à Groenlândia, Trump adotou tom lacônico. “Vocês vão descobrir”, disse, sem detalhar quais medidas poderiam ser adotadas pelos Estados Unidos.

Trump também foi questionado sobre a ameaça de tarifas para a Groenlândia e sobre a possibilidade de a Suprema Corte decidir contra a legalidade do uso dessas tarifas. Ele disse que, nesse caso, “teremos que recorrer a outra via” e afirmou que “o que estamos fazendo agora é a melhor, mais forte, mais rápida e menos complicada maneira”.

Indagado sobre sua relação com líderes europeus, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o estadunidense afirmou que não falou recentemente com eles, mas minimizou qualquer atrito. “Não, eu não falei com eles, mas acho que me dou muito bem com eles”, disse Trump.

“Quer dizer, eles sempre me tratam bem. Eles ficam um pouco rudes quando eu não estou por perto, mas quando estou, me tratam muito bem,” comentou e, em seguida, completou: “E sabe, eu gosto dos dois.”

Questionado sobre o risco que seu plano representa para a aliança da OTAN, afirmou que “algo vai acontecer que será muito bom para todos”.

“Vamos encontrar uma solução que agrade tanto à OTAN quanto a nós. Precisamos disso para a segurança nacional e a segurança global”, completou o líder estadunidense.

Sobre os possíveis impactos do plano envolvendo a Groenlândia nos compromissos financeiros assumidos por outros países com os Estados Unidos, Trump demonstrou confiança. “Duvido. Eles precisam muito desse acordo conosco. Lutaram muito para consegui-lo. Temos muitas reuniões agendadas sobre a Groenlândia em Davos. Acho que as coisas vão se resolver muito bem”, afirmou.

LEIA MAIS: Parlamento Europeu trava acordo com EUA após ameaça de Trump

Acordo comercial como instrumento de pressão

Mais cedo, o Parlamento Europeu decidiu congelar a aprovação de um acordo comercial firmado com os Estados Unidos no ano passado, como resposta direta às ameaças do presidente estadunidense de impor tarifas a países do bloco que rejeitem suas exigências relacionadas à Groenlândia. A decisão, anunciada pelos principais grupos políticos, adia a votação que eliminaria tarifas sobre bens industriais dos EUA.

O acordo havia sido fechado em julho do ano passado, após meses de tensão que incluíram a imposição, por Washington, de tarifas de 15% sobre produtos europeus.





Segundo lideranças do bloco, a suspensão não significa o abandono definitivo do tratado, mas funciona como um mecanismo de pressão política.

“É uma alavanca extremamente poderosa – não acho que as empresas concordariam em abrir mão do mercado europeu”, afirmou a presidente do grupo centrista Renovar, Valérie Hayer, a jornalistas.