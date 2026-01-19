Reprodução/Guardia Civil Peritos e agentes da Guarda Civil atuam no local do acidente ferroviário em Adamuz

O governo da Espanha decretou luto oficial por três dias, da meia-noite desta terça-feira (20) até a meia-noite de quinta-feira (22), devido ao acidente ferroviário ocorrido em Adamuz, na província de Córdoba, que deixou 39 mortos.

O decreto real, assinado pelo presidente do governo, Pedro Sánchez, determina que a bandeira nacional seja hasteada a meio-mastro em todos os edifícios públicos e navios da Armada.

O acidente, ocorrido na noite de domingo (18), envolveu a colisão de dois trens após um deles descarrilar e invadir a via oposta. Havia cerca de 317 pessoas nos trens. Até o momento, foram confirmados 39 mortos e 152 feridos, segundo informações da emissora estatal RTVE.

As equipes de resgate, incluindo bombeiros e ambulâncias, enfrentaram grandes dificuldades para acessar os vagões que caíram em um barranco.

Para auxiliar no processo de identificação das vítimas, a Guarda Civil espanhola instalou escritórios em diversas cidades. Familiares de primeiro grau de pessoas desaparecidas no acidente estão sendo orientados a se deslocar até esses locais designados para fornecer amostras de DNA.

A causa do acidente segue sob investigação. A hipótese inicial considerada pelos peritos é de uma possível falha nos desvios. Informações preliminares também apontam que os trens estavam em alta velocidade no momento da colisão. Como consequência imediata, o serviço ferroviário na linha que conecta a capital Madri à região da Andaluzia foi totalmente suspenso.

Declarações do presidente



A medida de luto foi anunciada por Sánchez após visitar a área do desastre. "Hoje é um dia de dor para toda a Espanha, e o nosso pensamento está dirigido às vítimas, aos seus familiares, aos quais queremos enviar a nossa solidariedade e todo o abraço da sociedade espanhola", afirmou o presidente em declaração à imprensa.

Sánchez garantiu transparência na apuração dos fatos. "O tempo e o trabalho dos técnicos, estou convencido, nos darão a resposta", declarou.

"Vamos encontrar a verdade e, quando a causa desta tragédia for conhecida, com absoluta transparência e clareza, a colocaremos em conhecimento da opinião pública", ainda complementou o líder espanhol.

O presidente também assegurou que o Estado prestará assistência contínua às vítimas e seus familiares.





Além disso, Sánchez fez um apelo para que a população busque apenas informações oficiais e de meios de comunicação verificados, alertando sobre a proliferação de desinformação em momentos de tragédia.

