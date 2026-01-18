CC0 Domínio público / PxHere Bandeiras da União Europeia

Após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos aliados da Otan que se opuserem à proposta de anexar a Groenlândia, as capitais da União Europeia (UE) estão considerando impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos (EUA).

De acordo com informações do Financial Times, a medida representa a crise mais grave nas relações transatlânticas em décadas.

Além disso, os países avaliam também a possibilidade de restringir o acesso de empresas americanas ao mercado do bloco. Autoridades acreditam que essas medidas de retaliação estão sendo elaboradas para dar aos líderes europeus poder de barganha em reuniões cruciais com o presidente dos EUA no Fórum Econômico Mundial em Davos esta semana.

Eles buscam um meio-termo que evite uma ruptura profunda na aliança militar ocidental, o que representaria uma ameaça existencial à segurança da Europa.

A lista de tarifas foi elaborada no ano passado, mas suspensa até 6 de fevereiro para evitar uma guerra comercial generalizada. A reativação do plano, que aconteceu neste domingo pelos 27 embaixadores da UE, juntamente com o chamado instrumento anticoerção (ACI), acontece após as ameaças de Trump aos países europeus.





Trump, que exigiu permissão da Dinamarca para assumir o controle da Groenlândia, prometeu impor tarifas de 10% até 1º de fevereiro sobre produtos do Reino Unido, Noruega e seis países da UE que enviaram tropas para a ilha ártica para um exercício militar nesta semana.

“Existem instrumentos de retaliação claros à disposição se isso continuar... [Trump] está usando métodos puramente mafiosos”, disse um diplomata europeu informado sobre a discussão. “Ao mesmo tempo, queremos pedir publicamente calma e dar a ele a oportunidade de recuar.”