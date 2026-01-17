Reprodução/BBC/Rachel Bloor Mulher australiana acorda com cobra píton em seu peito.

Na madrugada desta segunda-feira (12), a australiana Rachel Bloor foi surpreendida por uma píton de 2,5 metros descansando casualmente em cima dela. O caso ocorreu na cidade de Brisbane, na Austrália. As informações são da BBC.

Leia mais: Cadela aproveita carona em aspirador de pó para passear pela casa

O encontro inusitado ocorreu enquanto Rachel dormia ao lado de seu companheiro. No meio da noite, a mulher acordou sentindo um peso diferente em seu peito. Bloor - que acreditava se tratar de um de seus cachorros - estendeu a mão para acariciar o "pet", mas foi surpreendida por uma textura lisa e escorregadia.

Enquanto ela seguia embaixo das cobertas, sem saber da surpresa que a esperava, seu companheiro levantou da cama, acendeu a luz do quarto e disparou: "Querida. Não se mexa. Tem uma píton de uns 2,5 metros em você."

A primeira reação do homem foi soltar uma série de palavrões. Após o choque inicial, ele deu uma ordem para que os cães deixassem o cômodo. "Pensei que se meu dálmata percebesse que havia uma cobra ali... seria um desastre", disse Rachel.





Com os cachorros fora do quarto, a mulher finalmente começou a se desvencilhar do animal cuidadosamente. Recém saída de um estado de sono profundo, Bloor questionou se aquela situação era real.

"Eu só estava tentando me livrar de debaixo das cobertas... pensando: 'Isso está mesmo acontecendo? Que coisa mais estranha'", contou a australiana.

Para Rachel, a píton-tapete - que não é venenosa - se espremeu pelas persianas da janela e subiu na cama que estava embaixo. "Era tão grande que, mesmo enrolada em mim, parte da cauda ainda ficava para fora da veneziana", explicou Bloor.

Reprodução/BBC/Rachel Bloor A cobra da espécie Píton-tapete era tão grande que não coube na foto.





Segundo a australiana, ela chegou a pegar o animal, mas ele permaneceu calmo. "Ele meio que apenas cambaleou na minha mão", disse.

Rachel, que cresceu em uma propriedade rural rodeada de cobras, também permaneceu calma. O mesmo não se podia dizer do seu marido, que ficou estupefato com toda a situação.

"Acho que se você estiver calmo, eles (os animais) também ficarão calmos", declarou Bloor.

Para a australiana, se o animal em questão fosse um sapo-cururu, sua reação teria sido diferente. "Eu não suporto eles, me dão ânsia de vômito. Então, se fosse um sapo-cururu, teria me assustado."

Todos os participantes da situação saíram ilesos, animais e humanos.

As pítons-tapete são constritoras comuns em áreas costeiras da Austrália e geralmente se alimentam de pequenos animais, como pássaros.