A líder da oposição venezuelana María Corina Machado afirmou que apresentou sua medalha de ouro do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma reunião privada na Casa Branca, realizada na quinta-feira (15), em Washington.

O encontro aconteceu semanas após tropas estadunidenses capturarem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação ordenada por Trump no início de janeiro.

Machado disse a jornalistas que ofereceu a medalha “em reconhecimento ao seu compromisso único com a nossa liberdade”. Ela não confirmou se Trump aceitou a medalha.

Mais cedo, os organizadores do Nobel publicaram no X que “uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado do Prêmio Nobel da Paz não pode”.

A política venezuelana recebeu o prêmio no ano passado por sua atuação contra o que o comitê classificou como o “brutal Estado autoritário” liderado por Maduro.

O gesto ocorreu após Machado afirmar à Fox News que gostaria de “compartilhar” o prêmio com Trump, declaração que levou os organizadores do Nobel a reforçarem que o reconhecimento “não pode ser compartilhado nem transferido” e que a decisão “é final e vale para sempre”.

Recuo político após queda de Maduro

Aliados da oposição acreditavam que Machado, de 58 anos, seria reconhecida por Trump como nova líder da Venezuela após a captura de Maduro, ocorrida na madrugada de 03 de janeiro. No entanto, o presidente dos Estados Unidos optou por apoiar a vice-presidente Delcy Rodríguez, considerada a número dois do governo, que acabou empossada como presidente interina.

Ao explicar o gesto, Machado comparou a entrega da medalha a um episódio histórico de 1825, quando o Marquês de Lafayette enviou uma medalha de ouro com a imagem de George Washington ao líder da independência sul-americana Simón Bolívar. Segundo ela, o ato representou “um sinal da fraternidade entre o povo dos Estados Unidos e o povo da Venezuela na luta pela liberdade contra a tirania”.

Casos anteriores envolvendo medalhas do Nobel

Machado não é a primeira laureada a se desfazer da medalha. Ernest Hemingway, vencedor do Nobel de Literatura em 1954, confiou a sua à Igreja Católica em Cuba, de onde chegou a ser furtada em 1986 antes de ser devolvida por ordem de Raúl Castro.

Em 2022, o jornalista russo Dmitry Muratov leiloou a medalha para arrecadar recursos para crianças refugiadas da Ucrânia. Já o físico Leon Lederman, laureado em 1988, vendeu a sua após décadas guardada.