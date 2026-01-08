Reprodução Ataque a Venezuela

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, confirmou que ao menos 100 venezuelanos morreram durante o ataque dos Estados Unidos à Caracas, no último sábado (3).

Na participação de um programa de televisão estatal, na noite de quarta-feira (7), o ministro ainda citou que entre os mortos estavam civis, e que outras 100 pessoas ficaram feridas durante o conflito.

“Até agora, e digo até agora, há 100 mortos, e uma quantidade parecida de feridos. Terrível o ataque contra o nosso país”, disse o ministro Diosdado Cabello. - “Morreram pessoas que não tinham nada a haver com o conflito; civis..mulheres que estavam em suas casas e foram alçados pelos impactos das poderosas bombas”, continou





A invasão ao país sul-americano no dia 3 de janeiro resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e da sua esposa Cilia Flores. O ministro chegou a afirmar também durante a entrevista que ambos ficaram feridos. "Naquele momento, Cilia foi ferida na cabeça e sofreu uma pancada no corpo, [e] o irmão Nicolás foi ferido em uma perna”, continuou ele.

Uma semana de luto

O governo da Venezuela decretou sete dias de luto nacional após a ofensiva militar que resultou em bombardeios em diferentes regiões do país e na captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, retirados do território venezuelano durante uma operação conduzida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, durante uma visita à comuna José Félix Ribas, em Caracas.