Reprodução SCMP Orelha costurada no pé





Cirurgiões da China realizaram um procedimento considerado inédito na medicina ao enxertar a orelha de uma paciente no pé para mantê-la viva antes de recolocá-la em sua posição original. A cirurgia foi conduzida por uma equipe do Hospital Provincial de Shandong, na cidade de Jinan, segundo a plataforma especializada Med-J. A informação é do jornal South China Morning Post.

A paciente, identificada apenas pelo sobrenome Sun, perdeu completamente a orelha em um acidente de trabalho ocorrido em abril, envolvendo maquinário pesado. O trauma também provocou ferimentos extensos no couro cabeludo, no pescoço e no rosto, com lacerações graves e fragmentação dos tecidos, o que colocou a vida da mulher em risco.

Ao dar entrada no hospital, a equipe de microcirurgia tentou inicialmente reconstruir o couro cabeludo utilizando técnicas convencionais. No entanto, a gravidade dos danos aos tecidos e à rede vascular impediu o sucesso do procedimento. Sem condições imediatas de reimplantar a orelha no local original, os médicos precisaram buscar uma alternativa para preservar o órgão até que a região da cabeça estivesse recuperada.

A solução encontrada foi enxertar a orelha no dorso do pé da paciente. Segundo Qiu Shenqiang, vice-diretor da unidade de microcirurgia do hospital e responsável pela equipe, as artérias e veias do pé apresentam calibre compatível com os vasos da orelha. Além disso, a espessura da pele e dos tecidos moles da região é semelhante à da cabeça, o que reduz a necessidade de ajustes posteriores.

O procedimento, que não tinha precedentes documentados de sucesso, durou cerca de dez horas. Um dos principais desafios foi a conexão dos vasos sanguíneos extremamente finos da orelha, com diâmetro entre 0,2 e 0,3 milímetro, exigindo alto nível de precisão e experiência em microcirurgia.

Cinco dias após a cirurgia, a equipe enfrentou uma complicação grave: um problema no retorno venoso comprometeu a circulação sanguínea da orelha, que passou a apresentar coloração arroxeada. Para reverter o quadro, os médicos recorreram à técnica de sangria manual, aplicada cerca de 500 vezes ao longo de cinco dias.

Paralelamente, o couro cabeludo da paciente foi reconstruído com enxertos de pele retirados do abdômen. Após mais de cinco meses de recuperação, com a cicatrização completa do couro cabeludo, do pescoço, da orelha e do pé, a equipe conseguiu realizar o reimplante definitivo da orelha na cabeça.

A cirurgia final ocorreu em outubro, durou cerca de seis horas e foi considerada bem-sucedida, estabelecendo um marco inédito na medicina reconstrutiva. A paciente já recebeu alta hospitalar e apresenta recuperação significativa das funções faciais e dos tecidos. Ela ainda deverá passar por procedimentos complementares de menor complexidade, como a reconstrução das sobrancelhas e a redução de cicatrizes no pé.