Reprodução/New York Post Herói de ataque em Bondi Beach

O sírio-australiano Ahmed al Ahmed, que ajudou a conter um ataque terrorista durante uma celebração de Hanukkah em Bondi Beach, na Austrália, recebeu uma arrecadação solidária de 2,5 milhões de dólares australianos, o equivalente a cerca de R$ 8,2 milhões.

A campanha de doações foi criada após o ataque e reuniu aproximadamente 43 mil contribuições de pessoas de diferentes países, como forma de reconhecimento pela atitude considerada heroica.

O cheque simbólico foi entregue a Ahmed ainda no hospital, onde ele se recupera após ter sido baleado diversas vezes.

Segundo o jornal New York Post, ele perguntou ao influenciador Zachery Dereniowski, um dos responsáveis pela arrecadação, se “merecia” o apoio recebido e ouviu que merecia “cada centavo”.

Apesar do reconhecimento, Ahmed também foi alvo de ataques nas redes sociais. Em uma publicação do veículo palestino Ramallah News sobre o caso, a maioria dos comentários foi hostil, com mensagens que o chamavam de “traidor” por ter ajudado a salvar judeus.

Ataque terrorista deixou 15 mortos durante celebração judaica

Reprodução/New York Post Dois homens inspirados pelo grupo terrorista ISIS abriram fogo contra os participantes do evento

O ataque ocorreu no último domingo (14), durante uma celebração de Hanukkah em Bondi Beach. Dois homens abriram fogo contra os participantes do evento, matando 15 pessoas.

Durante os disparos, Ahmed se escondeu atrás de carros estacionados. Em seguida, decidiu avançar contra um dos atiradores por trás, conseguiu tomar o rifle e derrubá-lo no chão, mesmo sendo baleado pelo segundo agressor.

Antes de correr em direção ao atirador, ele teria dito a um primo:

“Eu vou morrer. Por favor, cuide da minha família e diga a eles que eu fui salvar vidas.”

Um dos terroristas, Sajid Akram, de 50 anos, morreu após ser baleado pela polícia. O outro suspeito, Naveed Akram, de 24 anos, ficou ferido e foi preso.

Ahmed passou por cirurgia e segue em recuperação. Ele não informou o que pretende fazer com o dinheiro arrecadado.