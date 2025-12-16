Reprodução Padre é sequestrado por homens com roupas militares

A Diocese de Masaka, em Uganda, afirmou que o padre católico Deusdedit Ssekabira foi sequestrado por homens em uniforme militar após desaparecer no início de dezembro. Segundo a Igreja, o religioso foi levado à força no início do mês, por volta das 13h (horário local), na cidade de Masaka. A informação é do site Nile Post.



Em comunicado divulgado no sábado (13), o bispo Severus Jjumba informou que o padre, que atua como vigário da Paróquia de Bumangi e diretor de uma escola primária, foi abordado por homens identificados como militares e levado em um veículo das Forças Armadas. Desde então, de acordo com a diocese, não houve informações oficiais sobre seu paradeiro.



Reprodução/ Diocese de Masaka A Diocese de Masaka compreende atualmente 57 paróquias

O bispo classificou o episódio como grave e afirmou que a diocese mobilizou advogados para buscar esclarecimentos e garantir a libertação do religioso. A Igreja também convocou fiéis para momentos especiais de oração, em meio à preocupação com o caso.



Após dias sem um parecer, as Forças de Defesa do Povo de Uganda (UPDF) confirmaram no domingo (14) que o padre está sob custódia militar. Em nota oficial, o Exército afirmou que Ssekabira foi detido por forças de segurança e é investigado por suposto envolvimento em “atividades subversivas violentas contra o Estado”.



Segundo os militares, o padre permanece detido de forma legal e será apresentado à Justiça para responder às acusações. A UPDF não informou onde ele está custodiado nem deu detalhes sobre as investigações.



A confirmação do Exército contrasta com declarações anteriores da Polícia de Uganda, que havia afirmado não saber onde o religioso se encontrava e disse apenas que apurava relatos sobre seu desaparecimento.