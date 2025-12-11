Reprodução Gangue do spray de pimenta fere 26 pessoas em aeroporto

Um ataque dentro de um elevador do Aeroporto de Heathrow, em Londres, provocou pânico entre passageiros após criminosos usarem spray de pimenta para roubar a mala de uma mulher no estacionamento que dá acesso ao Terminal 3. A ação deixou 26 pessoas feridas, incluindo uma criança, e desencadeou uma grande mobilização de equipes de emergência. As informações são da Aeroin.

A Polícia Metropolitana informou inicialmente ter detido um homem de 31 anos suspeito de agressão, mas as autoridades agora trabalham com a hipótese de que quatro indivíduos tenham participado do crime. Cinco vítimas precisaram ser levadas a hospitais próximos, embora nenhum dos ferimentos tenha sido classificado como grave ou com risco de morte.

O caso ocorreu no domingo (7), por volta das 8h, quando a polícia recebeu a primeira denúncia de agressão no estacionamento de vários andares do Terminal 3.

“Uma mulher foi roubada por um grupo de quatro homens, que usaram uma substância suspeita de ser spray de pimenta em sua direção”, afirmou o comandante Peter Stevens, da Polícia Metropolitana.

O produto atingiu não só a vítima, mas também quem estava dentro do elevador e nas áreas próximas, provocando desorientação e correria.

Equipes de emergência foram rapidamente acionadas. O aeroporto chegou a restringir o acesso à área central do Terminal 3 e suspendeu temporariamente o serviço de trens que ligam Heathrow ao centro de Londres, até que a situação fosse controlada.

As autoridades descartaram qualquer motivação terrorista.

“Reconhecemos que foi um incidente preocupante e elogio a pronta resposta dos serviços de emergência e funcionários do Aeroporto de Heathrow”, declarou Stevens.

Horas depois, o aeroporto informou em sua conta oficial que as operações já haviam sido normalizadas e agradeceu a paciência dos viajantes durante o episódio.

O atendimento inicial ocorreu às 8h04, seguido pela chamada à polícia às 8h11, que enviou inclusive equipes armadas ao local. O Corpo de Bombeiros de Londres também participou da operação, concluída por volta das 11h.

A polícia acredita que os suspeitos se conheciam e segue investigando para localizar os demais envolvidos no ataque.