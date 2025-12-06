Reprodução Personal trainer russo morre após dieta om excesso de calorias

O influenciador russo Dmitry Nuyanzin, de 30 anos, morreu em Orenburg, na Rússia após participar de um desafio para engordar, a fim de promover seus cursos de perda de peso.

Ele decidiu ingerir 10 mil calorias por dia, cinco vezes o recomendado, para ganhar pelo menos 25 kg e depois demonstrar como perder a mesma quantidade rapidamente.

Durante o desafio, ele consumia diariamente uma combinação exagerada de massas, bolos, pizzas, dumplings com maionese e outros alimentos ultracalóricos.

Nuyanzin documentou tudo nas redes sociais e, em um mês, ganhou 13 kg, chegando a 105 kg. Ele também havia prometido um prêmio a seguidores que perdessem 10% do peso até o fim do ano.

Um dia antes de morrer, Nuyanzin cancelou treinos e disse sentir-se mal. Ele morreu enquanto dormia, em novembro, e agora revelou-se a causa da morte: ele foi vítima de insuficiência cardíaca.



