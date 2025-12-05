Instagram/lasvegasfd Jovem causa acidente e mata 3 pessoas











Um grave acidente em Las Vegas, nos Estados Unidos, voltou a repercutir nesta quinta-feira (4). O motorista Jose Gutierrez, de 19 anos, passou por audiência de fiança.

O veículo de Gutierrez se aproximou em alta velocidade e atingiu, de forma direta, carros que estavam parados em um sinal vermelho.

A fiança foi negada e a polícia descartou a hipótese de emergência médica no momento do acidente ao afirmar que, nesse caso, o veículo teria reduzido a velocidade ou saído da via.

Uma das vitimas era namorada do acusado e estava grávida de 3 meses





O acidente aconteceu no dia 18 de novembro. Segundo o jornal New York Post, ele teria acelerado deliberadamente até cerca de 175 km/h em uma via cujo limite era de aproximadamente 72 km/h.

O carro, um Infiniti G37 2011 que pertencia à mãe do suspeito, lançou destroços pelo cruzamento e chegou a incendiar um dos veículos atingidos. De acordo com a promotoria, a aceleração começou a cerca de 1,3 quilômetro do cruzamento.

Duas pessoas morreram no local: a namorada do motorista, Adilene Duran Rincon, que estava grávida de três meses, e outro condutor, Edward Garcia, de 38 anos. Uma terceira vítima, Vanessa Vasquez, de 25 anos, morreu nesta quinta-feira (04) em decorrência dos ferimentos. Ela havia se casado há apenas nove meses.





Gutierrez já tinha passagens pela polícia por violência doméstica e por ameaçar um policial durante uma ocorrência anterior. Segundo os promotores, ele também já teria assustado a namorada por dirigir em velocidade excessiva.

O jovem responde por duas acusações de assassinato, e a Justiça ainda não atualizou formalmente as denúncias após a confirmação da terceira morte.