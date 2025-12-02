Reprodução/KCNA Kim Jong Un inspeciona os jatos Su-25.

A Coreia do Norte exibiu o que parecem ser versões locais de mísseis europeus. A demonstração de força militar ocorreu durante um evento que comemorou os 80 anos da Força Aérea do Exército Popular Coreano, no dia 28 de novembro. As informações são do United 24 Media.

As imagens da comemoração foram divulgadas pela agência estatal norte-coreana KCNA e reproduzidas pelo jornal ucraniano Militarnyi, no último domingo (30).

Leia mais notícias sobre o país asiático: Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile



A apresentação ocorreu na Base Aérea de Kalma, onde Kim Jong Un inspecionou aeronaves Su-25, supostamente equipadas com sistemas semelhantes aos do míssil de cruzeiro franco-britânico Stome Shawdow, assim como outras características visuais comparáveis às do alemão Taurus KEPD 350, como um buscador infravermelho instalado da parte da frente do dispositivo.

Reprodução/KCNA Aeronaves Su-25 equipadas com os novos mísseis norte-coreanos.





Storm Shadow é um míssil de cruzeiro de longo alcance, lançado do ar. O armamento foi desenvolvido em uma parceria entre o Reino Unido e a França, e é capaz de atingir alvos de alto valor a distâncias superiores a 250 quilômetros, permanecendo fora da cobertura de radares.

Outro armamento visível incluía o que pareciam ser pequenos mísseis ar-solo, semelhantes aos mísseis Brimstone, do Reino Unido. Estes dispositivos eram montados em um lançador triplo sobre trilhos, comparável aos usados nos caças Typhoon, da Força Aérea Real Britânica.

Brimstone é um tipo de míssil guiado de precisão, utilizado contra alvos blindados e móveis. Ele possui um sistema de guiamento duplo - radar e lazer - e é conhecido por ter grande precisão e causar danos colaterais mínimos.

Reprodução/KCNA Evento apresenta novos mísseis norte-coreanos.





Apesar das semelhanças visuais entre os mísseis, a KCNA não forneceu informações técnicas ou confirmação de que as armas já estão em operação. Também não houve a divulgação de imagens de lançamentos de teste ou de demonstrações.

Os novos mísseis foram exibidos em aeronaves com números de cauda"99" e "57", ambas variantes de ataque ao solo Su-25, pertencentes à era soviética. Acredita-se que a Coreia do Norte opere pelo menos 35 caças MiG-29, que têm o potencial de servir como plataformas de lançamento para essas novas munições, caso elas se tornem operacionais.





Especialistas de defesa alertam que o evento pode ter sido encenado, com o objetivo de mandar mensagens internas ou dissuasão externa. O uso de réplicas não operacionais em desfiles e demonstrações militares já foi documentado anteriormente.