As barras Toblerone, vendidas em mais de 100 países, deixarão de ostentar o título de “chocolate suíço”. Isso porque a Mondelez, dona da marca, está transferindo parte da produção para fora da Suíça.

A mudança também vai alterar a famosa embalagem: o pico da montanha Matterhorn será substituído após a empresa decidir deslocar parte da fabricação para Bratislava, capital da Eslováquia.

Mas precisa mudar?

Sim! A lei Swissness Act da Suíça, que foi aprovada em 2017, diz que símbolos nacionais e a cruz suíça não são permitidos em produtos que não atendam a alguns critérios do país. A lei determina que alimentos rotulados como “fabricados na Suíça” devem ter 80% de suas matérias-primas vindas do país, percentual que sobe para 100% no caso de leite e derivados. Além disso, o processamento essencial precisa ocorrer em território suíço, com exceção de ingredientes naturais que não podem ser produzidos ali, como o cacau.

A Mondelez informou que a nova embalagem do Toblerone trará um “novo estilo de letra e um logotipo próprio”, além da assinatura de Theodor Tobler, criador da barra ao lado do primo Emil Baumann em 1908, segundo o site da empresa.

De acordo com um portal do governo suíço voltado a pequenas empresas, estudos mostram que a “marca Suíça” pode acrescentar até 20% ao preço de venda de alguns produtos e até 50% no caso de itens de luxo quando comparados a similares de outros países. A legislação sobre origem suíça foi criada justamente para proteger esse valor associado ao rótulo “feito na Suíça”.

