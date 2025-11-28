Reprodução Alegria

A expectativa de vida global em 2025 alcançou 73,5 anos, número que contribuiu para dobrar a população idosa nas últimas três décadas, chegando a cerca de 1,2 bilhão de pessoas.

De acordo a Organização das Nações Unidas (ONU), a projeção é de que, até 2050, cerca de 2,1 bilhões de pessoas terão 60 anos ou mais.

A entidade ainda alerta que essas mudanças demográficas são também um sinal de que os serviços sociais precisam acompanhar as demandas dessa faixa etária.

Nesta sexta-feira (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76,6 anos em 2024. No ano anterior, ou seja, 2023, a expectativa era de 76,4 anos.

Segundo informações do The Times of India, os 10 territórios com a maior expectativa de vida em 2025 são:

Hong Kong

Hong Kong, na China, tem uma média de expectativa de vida de 85,77 anos.

Essa média é resultado de um conjunto de fatores que incluem: cuidados modernos associados à saúde, hábitos de vida mais ativos e uma alimentação rica em vegetais frescos e frutos do mar.

A forte cultura voltada ao bem-estar contribui para que a longevidade seja uma realidade cada vez mais comum no dia a dia da população.

Japão

No Japão, a expectativa de vida média é de 85 anos.

A cultura do país que valoriza fatores como a alimentação saudável, a prática de atividades físicas regulares e os vínculos sociais, explica a média.

Os cuidados preventivos do povo japonês, combinado com um estilo de vida consciente, também contribuem para que a população envelheça com mais saúde e qualidade de vida.

Coreia do Sul

Já na Coreia do Sul, a expectativa média de vida alcança 84,53 anos.

O país conta com grandes avanços na tecnologia médica e na oferta de serviços de saúde, o que elevou de forma considerável a qualidade de vida da população.

Além desses fatores, o estilo de vida tradicional coreano, que enfatiza a atividade física regular e uma dieta rica em alimentos fermentados e vegetais, também favorece um envelhecimento mais saudável.

Polinésia Francesa

Na Polinésia Francesa, a expectativa de vida chega a 84,31 anos.

A combinação entre uma alimentação equilibrada e baseada em frutos do mar frescos e frutas tropicais, um ritmo de vida mais calmo e o acesso a serviços de saúde de qualidade favorecem o bem-estar e a longevidade da população.

Suíça

Na Suíça, a expectativa média é de 84,23 anos.

No país, a longevidade está ligada a uma infraestrutura de saúde sólida, ambientes limpos e um elevado padrão de vida.

A prática regular de atividades físicas, uma dieta rica em laticínios e um bom sistema de saúde contribuem para que a população tenha a média indicada.

Austrália

A Austrália possui uma expectativa de vida de 84,21 anos.

O incentivo às atividades ao ar livre, combinado com uma alimentação variada e equilibrada, contribui para um estilo de vida saudável.

Além disso, o acesso a serviços de saúde de alta qualidade garante o atendimento eficaz às necessidades médicas.

Itália

Na Itália, a expectativa de vida alcança 84,03 anos.

A tradicional dieta mediterrânea, rica em azeite, frutas, verduras e alimentos frescos, é um dos pilares da culinária e saúde dos italianos.

Além disso, fortes laços familiares e sistemas de apoio comunitário contribuem para o bem-estar geral da população.

Singapura

Singapura registra uma média de vida de 84 anos.

O país se destaca pelas políticas públicas de saúde aliadas a um ambiente limpo e pelo incentivo de um estilo de vida mais ativo.

A alimentação equilibrada, com foco em grãos integrais, frutas e vegetais, também contribuem para a qualidade de vida da população.

Espanha

Na Espanha, a expectativa média de vida chega aos 83,96 anos.

O país segue uma dieta mediterrânea, combinada com um estilo de vida mais tranquilo e fortes vínculos sociais, o que contribui para a saúde e longevidade da população.

A oferta de serviços de saúde de qualidade também ajudam a aumentar a expectativa de vida.

Reunião (departamento ultramarino francês)

Na Reunião, que consiste em um departamento ultramarino francês, a expectativa de vida é de 83,80 anos.

O cotidiano de quem vive na ilha é marcado por uma dieta rica em produtos frescos e frutos do mar, que somado a um sistema de saúde estruturado, contribui para o bem-estar.