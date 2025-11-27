Facebook Pai leva filhos a trilha extrema e acaba preso por tortura infantil

Um pai de Utah, nos Estados Unidos, foi preso acusado de torturar os três filhos pequenos ao levá-los para uma trilha extremamente difícil em uma montanha antes de desaparecer com eles. Um vídeo feito pelo próprio homem mostra a filha perguntando se todos iriam “morrer congelados” durante a caminhada, segundo autoridades. As informações são do NY Post.

Micah Smith, de 31 anos, foi detido e responde por abuso infantil agravado e tortura após levar as crianças de 2, 4 e 8 anos para uma trilha considerada extenuante no Big Cottonwood Canyon, em 11 de outubro.

De acordo com a denúncia, “o que parecia um passeio inocente rapidamente se transformou em pesadelo quando o réu decidiu subir a montanha ignorando a segurança das crianças”.

Trilha difícil e clima severo

Smith disse aos filhos que fariam a Broads Fork Trail, trecho que ele descreveu como uma caminhada de 9 milhas ou 9 horas, algo que nem a filha soube precisar. Guias on-line classificam a trilha como “difícil”, com 8 km de extensão e mais de 640 metros de desnível.

Segundo o promotor do condado de Salt Lake, Sim Gill, “não é o tipo de trilha que alguém colocaria uma criança para fazer”.

Quando Smith e as crianças não retornaram, familiares e amigos acionaram equipes de resgate. O grupo foi localizado cerca de 180 metros do topo da montanha, onde tentava se abrigar do vento atrás de um rochedo improvisado com galhos.

Crianças desmaiadas e hipotermia

Os socorristas encontraram o filho de 4 anos deitado sobre o irmão de 2, ambos inconscientes e sem sinais claros de respiração. Smith relatou ter feito manobras de RCP nas duas crianças. Segundo o relatório, os pequenos estavam com pouquíssima roupa para enfrentar o frio intenso.

Durante a noite, o pai ensinou a filha mais velha a fazer RCP antes de descer a montanha sozinho. Equipes de emergência precisaram realizar 25 minutos de reanimação no menino de 4 anos. A filha relatou às autoridades que, horas antes, havia pedido ao pai para voltar, mas foi repreendida.

“Isso é algo que acontece uma vez na vida”, teria dito Smith, impedindo a menina de retornar.

“Você não vai passar”, completou, segundo o depoimento.

“Vamos morrer congelados, papai?”

Mensagens encontradas no celular do pai mostraram que a mãe das crianças questionava se estava tudo bem.

“Sim, [o de 4 anos] está exausto. Estamos quase no topo, mas todos estão começando a falhar e começou a chover”, escreveu Smith às 17h18. “Estou cansado de carregar o [de 2 anos]. É difícil com três crianças e sem outro adulto.”

Smith também gravou vídeos no alto da montanha enquanto nuvens de tempestade se aproximavam. Em uma das gravações, a filha pergunta: “Vamos morrer congelados, papai?”.

Estado de saúde e prisão

O pai e os três filhos foram levados ao hospital após o resgate. Smith estava em condição leve; a filha, estável. As duas crianças mais novas foram internadas em estado crítico. O menino de 4 anos sofreu um AVC e passou por cirurgia para remover parte do crânio. Ao chegar ao hospital, sua temperatura corporal era de 62,6°F (17°C), segundo a KTVX.

Smith foi preso no condado de Salt Lake em 25 de novembro e permanece detido. Ele já tinha histórico de incidentes com a polícia: um mês antes da trilha, foi encontrado com duas armas e um machado enquanto dizia querer subir uma montanha por estar passando “por um momento muito difícil”.





Invasão hospitalar e novos problemas

Em 10 de novembro, um mês após o resgate, Smith foi acusado de invadir o Primary Children’s Hospital, onde tentou interferir no tratamento do filho de 4 anos e mexer em equipamentos médicos. Ele também foi posteriormente preso por violência doméstica.

“A conduta do réu está claramente fora de controle, e ele representa perigo não apenas para si mesmo, mas para as vítimas”, afirma a denúncia.