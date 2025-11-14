Reprodução via Daily Mail Isabelle Dale, de 23 anos, teria se relacionado com pelo menos dois detentos

Uma agente penitenciária britânica foi condenada nesta semana por má conduta em cargo público e tráfico de drogas após manter relacionamentos íntimos com um detento. A justiça apontou que ela teve relações sexuais dentro da sala de orações da prisão e que contrabandeava entorpecentes para a cadeia.

Após a prisão, foi descoberto que ela tinha um caso com "pelo menos" um outro detento do presídio de Coldingley, em Surrey, no sudoeste da Inglaterra. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Relacionamento com prisioneiro

Reprodução via Daily Mail A agente penitenciária mantinha relações com o detento Shahid Sharif





Isabelle Dale, de 23 anos, teria um caso com o preso Shahid Sharif, de 33 anos. De acordo com a Justiça britânica, os dois ficaram apenas quatro minutos na sala de orações do presídio durante uma relação sexual — tempo suficiente para serem vistos saindo juntos enquanto ela arrumava o uniforme. A dupla contou ainda com a ajuda de dois detentos que atuaram como olheiros.

Depois do encontro, Sharif enviou uma mensagem dizendo: “Foi bom compartilhar esse amor hoje”. A denúncia aponta que a agente tatuou “Sneaks”, apelido do preso, atrás do pescoço e passou a se chamar de “Miss Sneaky”, além de pendurar uma foto emoldurada do casal em seu próprio quarto.

Após prendê-la, a polícia descobriu que Dale também tinha se envolvido ao menos uma vez com outro detento, Connor Money, de 28 anos, condenado a nove anos por matar o melhor amigo em um acidente durante perseguição policial.

Jovem estaria obcecada pelo detento

Após o encontro na sala de orações, Sharif foi transferido para o presídio de Swaleside, na Ilha de Sheppey (Inglaterra), onde Dale passou a contrabandear cartas com um entorpecente sintético chamado “spice”, informou o jornal britânico.

Segundo o tribunal, ela estava obcecada por Sharif. Enviava cartas dizendo “adorar o chão” que ele pisava, afirmava que ele era sua motivação e elogiava suas músicas. Escreveu ainda que “tomaria um tiro” por ele e detalhava planos para a vida dos dois após a libertação dele.

Dale visitou Sharif três vezes entre setembro e outubro de 2022, ocasiões que foram flagrados pelas câmeras se beijando e abraçando. Ela enviava fotos sugestivas pelo sistema de e-mails da prisão e depositava dinheiro na conta dele. Cartas românticas e fotos provocantes foram apreendidas na cela do preso.

Cúmplice na venda de drogas

A agente também passou a usar uma intermediária, Lilea Sallis, para administrar uma rede social que Sharif utilizava para vender drogas. Em telefonemas, Sharif dizia que era possível ganhar “muito dinheiro” vendendo spice dentro da prisão, e alertava que as cartas não podiam ter manchas para não levantar suspeitas.





Dale foi presa durante a última visita ao detento, em 1º de novembro, acreditando que ele iria pedi-la em casamento; ela chegou a comprar para si um anel de noivado de 3 mil libras (R$ 18 mil).

A polícia encontrou materiais usados para contrabando, como papel carbono, utilizado para tentar burlar o raio-X. Também foram achadas mensagens sugestivas trocadas com Money e com outros dois presos.

Isabelle Dale negou todas as acusações. Ela está em liberdade provisória enquanto aguarda a sentença, prevista para janeiro.