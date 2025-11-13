Divulgação EDGE e Anduril lançam joint venture para produzir o Omen Autônomo

A EDGE, grupo global de tecnologia avançada e defesa, e a americana Anduril anunciaram a criação de uma joint venture para acelerar o desenvolvimento, a produção e a comercialização de sistemas autônomos no Oriente Médio e regiões vizinhas. A nova entidade, chamada EDGE–Anduril Production Alliance, terá sede operacional nos Emirados Árabes Unidos e vai focar em soluções de uso civil e militar.

O primeiro produto dessa parceria será o Omen, um veículo aéreo autônomo do tipo hover-to-cruise, que reúne a autonomia e a capacidade de carga de plataformas maiores com a mobilidade de uma aeronave compacta e sem necessidade de pista.

Segundo o anúncio, o programa combina um investimento anterior de US$ 850 milhões (R$ 4.4 bilhões) da Anduril em tecnologia de autonomia e VTOL do Grupo 3 com cerca de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) em novos aportes da EDGE.

Os Emirados Árabes Unidos já confirmaram a compra inicial de 50 sistemas Omen, um pedido que garante um volume base para início da produção local. As empresas informaram que esperam levar a aeronave do estágio de desenvolvimento à produção plena até o final de 2028, com parte da produção destinada a clientes regionais sendo feita em Abu Dhabi e pedidos dos EUA atendidos pela instalação Arsenal-1, em Ohio.

A aliança combina a presença regional e a credibilidade institucional da EDGE com a plataforma de software e a metodologia ágil de desenvolvimento da Anduril. A parceria também prevê o uso da plataforma Lattice for Mission Autonomy, da Anduril, uma camada de comando e controle orientada por inteligência artificial que permite coordenação entre múltiplas aeronaves, compartilhamento de dados em tempo real e adaptação de comportamentos de missão.

“Nossa parceria estratégica com a Anduril abre novos caminhos para que a EDGE aproveite algumas das engenharias de sistemas autônomos mais avançadas do mundo”, declarou Sua Excelência Faisal Al Bannai, presidente do conselho da EDGE Group.

“O Omen exemplifica essa transformação, combinando autonomia avançada, inteligência operacional e produção local.”

Trae Stephens, cofundador e presidente executivo da Anduril, ressaltou a ênfase na velocidade de implementação:

“A inovação em defesa não se mede por ideias, mas pela velocidade com que essas ideias se transformam em capacidade real. Com a EDGE, estamos alinhando os meios de produção à urgência da dissuasão moderna.”

A joint venture atuará em projetos definidos, coordenará desenvolvimento de negócios globalmente e gerenciará um portfólio conjunto de sistemas para missões multidomínio e de uso dual. Algumas atividades dependem ainda de aprovações governamentais dos EUA e dos Emirados e estarão sujeitas a regras de compliance e controle de exportação.

Além do uso militar, o Omen foi projetado para missões civis e humanitárias: pode ser configurado como torre de comunicação aérea para restabelecer conectividade após desastres, apoiar ações de socorro ou transportar suprimentos a áreas isoladas. Sua estrutura dobrável e leve permitirá que duas pessoas o transportem, montem e lancem a aeronave em minutos, sem infraestrutura especializada.





A Anduril também estabelecerá nos Emirados um centro permanente de pesquisa, desenvolvimento e simulação de 50.000 pés quadrados para apoiar engenharia, prototipagem e testes, fortalecendo a cadeia local de suprimentos e a capacidade de produção em escala.

Para as empresas, a aliança representa um passo rumo a uma base industrial regional mais ágil, soberana e capaz de entregar sistemas autônomos prontos para operação.