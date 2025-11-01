Reprodução/LA Times Idoso morre queimado em banheira nos EUA

Um idoso foi encontrado morto após entrar em uma banheira com água fervendo em um hotel na Califórnia, nos Estados Unidos. Terril Johnson, de 72 anos, estava hospedado no hotel Fairfield by Marriott, em San José, durante uma viagem com a família.

De acordo com o LA Times, a família do idoso entrou com um processo judicial contra o hotel. Os familiares alegam que o caso envolve homicídio culposo, já que a água atingiu temperaturas escaldantes e acima do limite permitido.

Terril foi encontrado submerso, com a água ainda correndo na torneira. A temperatura estava tão quente que a família não conseguiu tirar o corpo da banheira. Estima-se que a temperatura era de 58 graus Celsius.

Os familiares tentaram reanimar o idoso, mas, de acordo com as autoridades, "assistiram uma cena de horror".

A causa da morte foi divulgada como queimaduras graves e escaldadura em 30% do corpo do homem. As informações foram divulgadas pelo legista do caso, que segue sendo investigado.