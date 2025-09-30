Reprodução/El País A polícia argentina já prendeu sete pessoas com ligação ao triplo homicídio

A polícia argentina prendeu nesta segunda-feira (29) uma suspeita de envolvimento no triplo homicídio que chocou a Argentina na última semana, após ela conceder uma entrevista na TV. Esta foi a sétima prisão relacionada ao caso.

A nova prisão ocorreu após a mulher aparecer em entrevita a uma emissora local. Segundo a polícia, ela havia sido vista em um carro que pertencia ao tio, detido na sexta-feira (26) na Bolívia, perto da fronteira argentina, por suspeita de dar apoio logístico ao transporte das vítimas.

Os corpos das primas Morena Verdi e Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e da adolescente Lara Gutiérrez, de 15 anos, foram encontrados esquartejados na quarta-feira (24), enterrados no quintal de uma casa na região sul da Grande Buenos Aires. As três estavam desaparecidas havia cinco dias.

Crime bárbaro

Reprodução/via La Nación Trio foi visto pela última vez entrando em um carro branco





De acordo com as investigações, o crime teria ligação com facções do narcotráfico e chegou a ser transmitido ao vivo pelo Instagram, acompanhado por 45 pessoas em uma conta privada.

As três foram torturadas antes de serem mortas, e depois tiveram os corpos desmembrados antes de serem enterrados. As investigações indicam que a motivação do crime foi vingança por uma dívida de drogas.

Na semana passada, dois homens e duas mulheres já haviam sido presos, na quarta-feira (24), seguidos por um sexto acusado no sábado (27). O suposto mandante do massacre seria um traficante peruano de 20 anos, conhecido como “Little J”, contra quem foi emitida ordem de captura internacional. Um braço-direito dele, de 23 anos, também é procurado.

Durante um protesto em Buenos Aires, Antonio del Castillo, avô das duas jovens assassinadas, classificou os responsáveis como “sedentos de sangue”.

“Nem com um animal se faz o que fizeram com elas. Tenho esperança de que a verdade venha à tona e peço que a população se una a nós” , disse à uma TV local.

Entenda o caso

Os corpos das três jovens foram encontrados no último dia 24 após cinco dias do desaparecimento em La Matanza, província de Buenos Aires. Elas trabalhavam como prostitutas na região de La Tablada e foram vistas pela última vez entrando em uma picape branca, às 21h29 do dia 19 de setembro. Uma câmera de segurança registrou o momento.





Segundo as investigações obtidas pelo La Nación, os três celulares das vítimas foram desligados simultaneamente, às 3h da manhã do dia 20. O último sinal de celular de Lara foi captado às 23h14 do dia 19 em Florencio Varela, a 37 km do local do desaparecimento.

Para os familiares da adolescente, a polícia demorou a agir: a queixa sobre o sumiço só foi aceita 24 horas depois, e o Alerta Sofia, destinado a casos de crianças desaparecidas, não foi acionado.