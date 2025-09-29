Uma trapezista de 27 anos morreu após cair durante uma apresentação de circo na cidade de Bautzen, na Alemanha, na noite de sábado (27). A artista, identificada como Marina B., realizava um número solo no Circo Paul Busch quando caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros.
O público, com cerca de 100 pessoas, presenciou o acidente. Equipes de emergência foram acionadas, mas Marina morreu no local.
De acordo com a imprensa local, a acrobata não utilizava corda de segurança durante a apresentação, uma decisão que, segundo a polícia, cabe ao próprio artista. “Ela decide por conta própria se quer utilizar ou não o equipamento” , afirmou o porta-voz da polícia, Stefan Heiduck.
O caso está sob investigação das autoridades locais, e as apresentações seguintes do circo foram canceladas.
Segundo Ralf Huppertz, presidente da Associação Alemã de Circos, há a possibilidade de que Marina tenha sofrido um mal súbito durante a performance. “É incomum que uma artista tão experiente não sobreviva a uma queda dessa altura” , declarou.
Natural de Mallorca, na Espanha, Marina atuava como trapezista há mais de dez anos e havia sido contratada recentemente para participar da nova turnê do Circo Paul Busch.
Poucas semanas antes do acidente, ela compartilhou nas redes sociais uma foto de uma de suas apresentações, escrevendo: “É aqui em cima que eu trabalho melhor. Acredito que a arte tem o poder de criar momentos inesquecíveis".