China Xinhua News Pinguim ganha cinto de segurança contra vendavais

Um vídeo viralizou nas redes sociais chinesas ao mostrar funcionários da Tencent amarrando o icônico Pinguim QQ, mascote que fica na entrada da sede da empresa, para que não fosse levado pelo vento. A cena inusitada mostra uma corda sendo presa em volta da estátua durante a aproximação do tufão Ragasa, que atinge a região nesta semana.





A Tencent é uma das gigantes da tecnologia da China, e o QQ, seu popular aplicativo de mensagens instantâneas, marcou gerações de jovens chineses. Criado inicialmente para computadores e posteriormente adaptado para dispositivos móveis, o serviço se tornou uma das maiores plataformas sociais do país. Atualmente, conta com 861 milhões de contas ativas mensais, oferecendo recursos de comunicação por texto, vídeo, fotos e adesivos.

Enquanto a cena do mascote virou motivo de comentários bem-humorados na internet, a situação meteorológica é preocupante. O tufão Ragasa entrou no Mar do Sul da China na noite de segunda-feira (22) e segue em direção noroeste a uma velocidade de aproximadamente 20 km/h.

Segundo o observatório meteorológico provincial, o ciclone deve atingir a faixa costeira entre a cidade de Zhuhai e o condado de Xuwen nesta quarta-feira (24), com ventos sustentados entre 144 km/h e 198 km/h.





O fenômeno pode trazer chuvas torrenciais e rajadas ainda mais intensas. Regiões localizadas diretamente na rota do centro do tufão podem registrar ventos que chegam a 216 km/h, o que aumenta o risco de tempestades severas e inundações.

Diante da gravidade da previsão, a província de Guangdong elevou seu nível de resposta a emergências para o mais alto grau às 10h desta terça-feira (23). A expectativa é que o Ragasa toque terra na costa central ou oeste da província como um tufão forte ou supertufão dentro de 24 horas.