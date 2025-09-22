Reprodução Mãe é morta por crocodilo enquanto pescava na Índia

O corpo parcialmente devorado de uma mãe de três filhos foi encontrado um dia após um ataque de crocodilo, na Índia. As informações são da revista People.

Por volta das 10h30 da manhã de sexta-feira (19), Laxmi Dalei pescava no rio Gobari, próximo ao Parque Nacional Bhitarkanika, na região florestal de Mahakalapada, em Odisha, quando foi arrastada para dentro da água por um crocodilo, segundo o jornal The New Indian Express.

Guardas florestais, bombeiros e moradores locais iniciaram imediatamente uma operação de busca. As partes mutiladas do corpo da vítima foram localizadas na manhã seguinte, sábado (20.set), às margens do rio, conforme noticiou o Times of India.

Testemunhas contaram que os vizinhos tentaram salvar Laxmi.

“O crocodilo surgiu do nada e avançou contra ela. Antes que pudesse reagir, já havia sido puxada para a água”, relatou Santanu Kumar Dalei, oficial florestal de Mahakalapada, à agência Press Trust of India.





O Parque Nacional Bhitarkanika é um vasto pântano de água salgada que cobre cerca de 1.045 km², entre os deltas dos rios Brahmani e Baitarani. A região abriga 1.826 crocodilos de água salgada, de acordo com o Times of India.

“As pessoas estão seguras se ficarem fora dos rios, mas quem entra na água corre riscos que não podemos controlar” , reforçou o oficial Santuru ao jornal local.