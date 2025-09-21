x Trump elogia Charlie Kirk e viúva perdoa assassino em velório

Mais de 200 mil pessoas compareceram ao memorial de Charlie Kirk, fundador, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. O evento, que durou cerca de cinco horas neste domingo (21), reuniu autoridades, apoiadores e familiares do ativista conservador, morto a tiros em 10 de setembro durante uma palestra em uma universidade de Utah. As informações são do NY Post.

Entre os presentes estavam o presidente Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance, que discursaram em homenagem ao líder conservador. Em sua fala, Trump exaltou a trajetória do ativista.

“Charlie Kirk foi um grande patriota, um verdadeiro herói americano. A América sempre se lembrará dele”, declarou.

A viúva, Erika Kirk, fez um discurso emocionado ao público, no qual surpreendeu ao anunciar que perdoava o autor do crime.

“Eu escolho perdoar o homem que tirou a vida de Charlie. O legado dele não será apagado pela violência” , afirmou, sendo aplaudida de pé pela multidão.

Charlie Kirk, de 31 anos, foi assassinado em 10 de setembro, enquanto participava de uma etapa da “American Comeback Tour” em Utah Valley University, em Orem. O suspeito, identificado como Tyler Robinson, foi preso e indiciado por homicídio. Segundo a polícia, ele teria agido sozinho.





As estimativas de público variam: enquanto organizadores e veículos locais falam em cerca de 100 mil presentes dentro do estádio e nas áreas externas, algumas manchetes mais sensacionalistas chegaram a citar números de até 200 mil pessoas. Autoridades não divulgaram contagem oficial.

O memorial também contou com discursos de aliados políticos, religiosos e lideranças conservadoras. O tom predominante foi de homenagem, mas também de mobilização, com apelos para que os apoiadores continuem a obra política iniciada por Kirk.