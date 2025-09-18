Reprodução: Twitter / @AmirSoltanzade2 O Talibã retornou ao poder do país em 2021

O governo do Talibã, movimento fundamentalista que comanda o Afeganistão, anunciou nesta quarta-feira (17) a suspensão do acesso à internet por fibra óptica em cinco províncias do norte do país asiático. Segundo comunicados dos governos locais, a medida tem como objetivo “prevenir atividades imorais”, como o acesso à pornografia.

É a primeira vez que o grupo islâmico radical decreta um bloqueio desse tipo desde que retomou o poder em 2021. A proibição atinge Kunduz, Badakhshan, Baghlan, Takhar e Balkh, províncias que concentram importantes centros populacionais da região, segundo a agência Reuters.

Proibições

De acordo com as autoridades, a restrição vale apenas para conexões de fibra óptica, o que deixa residências, escritórios e comércios sem acesso. O uso de internet móvel por dados de celular, no entanto, continua permitido.

O Talibã já havia restringido o acesso de meninas ao ensino médio e proibido mulheres de trabalharem em diversos setores. Nos costumes, também impôs regras como a obrigatoriedade do véu para mulheres, barba para homens e a proibição de música em veículos.





O ex-embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, criticou duramente a decisão. Para ele, o bloqueio é “absurdo”.

"Se a preocupação é realmente a pornografia, como em muitos países islâmicos, isso pode ser facilmente filtrado. Diversas nações do mundo islâmico fazem exatamente isso" afirmou à Reuters.

As medidas do Talibã contra mulheres e contra a liberdade de expressão têm recebido fortes críticas de organizações de direitos humanos e governos estrangeiros.