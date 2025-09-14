Reprodução/FreedomNewsTV Adolescente estava na calçada quando foi atropelada

Uma adolescente de 16 anos foi morta na manhã de sábado (13) no Queens, Nova York (EUA), após ser atropelada por um motorista embriagado que havia feito comentários de teor sexual contra ela e iniciado uma briga com sua mãe e o namorado, segundo a polícia e fontes ligadas à investigação.

A vítima, identificada como Jhoanny Gomez-Alvarez, moradora de Manhattan, foi atingida por uma caminhonete Chevrolet Suburban conduzida por um homem de 38 anos, afirma o NY Post. O caso ocorreu por volta das 4h, em frente a um bar da região.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas, o suspeito estava visivelmente embriagado e havia sido visto sentado na escadaria de um bar da região. Quando a adolescente deixou o local acompanhada da mãe, do namorado e de uma amiga, o homem teria feito comentários sexuais e ofensivos, o que teria gerado discussão.

Segundo o jornal norte-americano, o motorista entrou no veículo depois de discutir e avançou sobre a calçada, prensando a jovem contra um pilar. A mãe da vítima, de 32 anos, também foi atropelada antes de o homem colidir com um carro estacionado na tentativa de fugir.

A polícia informou que o suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado, foi preso deve responder por homicídio. A jovem morreu no local e a mãe foi encaminhada a um Hospital próximo em estado estável.





Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo jornal New York Post, mostram a menina e o restante do grupo horas antes de ser atropelada, por volta das 23h de sexta-feira (12), ao deixar o prédio onde morava em Manhattan.

“É difícil assistir ao vídeo e saber que seis horas depois ela já não estava mais viva” , lamentou o zelador do edifício, que disse ao NY Post que a família havia se mudado para o local há apenas três meses.