Actualite.cd/Reprodução Rio na República Democrática do Congo

Ao menos 193 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas após dois acidentes de barco na província de Equateur, na República Democrática do Congo, ocorridos na quarta (10) e quinta-feira (11).

No primeiro caso, um barco motorizado virou em Basankusu, matando pelo menos 86 pessoas, a maioria estudantes, segundo o governo local. A mídia estatal atribuiu o desastre ao excesso de carga e à navegação noturna, mas moradores culpam a falta de fiscalização das autoridades.

Na noite seguinte, um barco com quase 500 passageiros pegou fogo e virou no Rio Congo, em Lukolela. O balanço oficial aponta 107 mortos, 209 sobreviventes resgatados e 146 desaparecidos, de acordo com documentos do governo citados pela Reuters.

A marinha congolesa e voluntários das comunidades ribeirinhas participam das buscas, enquanto o governo prometeu assistência médica aos feridos, apoio às famílias das vítimas e repatriação dos sobreviventes.

No país, os rios são o principal meio de transporte entre comunidades isoladas. No entanto, embarcações de madeira mal conservadas, viagens noturnas e superlotação tornam os acidentes frequentes — agravados pela falta de coletes salva-vidas e pela dificuldade de resgate em regiões remotas da floresta tropical.