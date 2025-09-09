Reprodução/MBARI News O recém-descrito peixe-caracol de bico fino (Careproctus colliculi),





Colaboradores do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey (MBARI, sigla em inglês), juntamente com cientistas da Universidade de Montana e da Universidade do Havaí, em Mānoa, descreveram três novos peixes-caracol de águas profundas, incluindo um descoberto pela primeira vez com o veículo operado pela MBARI, o Doc Ricketts.

O Doc Ricketts é um Veículo Operado Remotamente (ROV), um tipo de robô subaquático não tripulado.



Ele é conectado a um navio por um cabo (umbilical) que fornece energia e permite a comunicação, possibilitando que pilotos humanos controlem o veículo e coletem dados, como imagens em alta definição, vídeos e amostras de sedimentos, para fins de pesquisa oceânica em locais profundos e de difícil acesso.

As informações sobre a descoberta foi divulgada pela MBARI News.



Os peixes-caracol vivem em uma variedade de habitats oceânicos, de poças de maré rasas a fossas de águas profundas.







O recém-descrito peixe-caracol-de-bico-fino ( Careproctus colliculi ), observado nas profundezas do Cânion Monterey, na Califórnia, nos Estados Unidos, a quase 3.300 metros de profundidade, tem uma cor rosa distinta e uma textura irregular. ⁠



A tecnologia da MBARI está ajudando pesquisadores a documentar a biodiversidade das profundezas do mar.



"Essas colaborações com taxonomistas especialistas em todo o mundo estão contribuindo para o avanço da descoberta de vida no maior espaço habitável da Terra. O que aprendemos pode ajudar gestores de recursos e formuladores de políticas a tomar decisões informadas sobre o futuro do oceano para proteger a vida e os ambientes marinhos de ameaças como mudanças climáticas e mineração", defendem os pesquisadores da MBARI.

