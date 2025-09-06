FreePik Quando tomar café era crime: proibições que marcaram a história

Hoje, o café é parte da rotina de bilhões de pessoas, mas a bebida já foi considerada perigosa, herege e até uma ameaça à ordem social. Entre os séculos 17 e 18, governos e líderes religiosos em diferentes partes do mundo decretaram a proibição do consumo, temendo desde efeitos sobre a saúde até riscos políticos.

Lina Jaradat/ Al Majalla Uma das primeiras cafeterias surgiu em Meca





O primeiro registro relevante de restrição ocorreu em Meca, na Arábia Saudita, em 1511, quando autoridades religiosas associaram o efeito estimulante da bebida à intoxicação, proibida pela lei islâmica.

Cafés foram fechados, mas a decisão foi logo contestada por juristas egípcios, que liberaram novamente o consumo.

FreePik Cairo, Egito





Poucas décadas depois, em 1532, no Cairo, casas de café foram saqueadas, num reflexo da tensão em torno do novo hábito social. A repressão não durou muito: a popularidade da bebida crescia rápido, tornando-se difícil de controlar.

Juan Carreño de Miranda/ Commons Wikimedia Rei Carlos II





No Império Otomano, cafés eram vistos como locais de reunião política, e sultões como Murad IV tentaram restringir o consumo no século 17. Já na Inglaterra de 1675, o rei Carlos II chegou a publicar uma proclamação para fechar todas as coffeehouses , acusadas de disseminar “boatos e críticas contra o governo”.

A medida, porém, durou pouco e foi revogada diante da pressão popular.

National Museum Gustav III da Suécia impediu a comercialização do café





O século 18 trouxe novos embates na Europa.

Na Suécia, o café foi banido diversas vezes entre 1756 e 1802, chegando ao ponto de autoridades confiscarem xícaras e utensílios. O argumento era que a bebida era um luxo prejudicial e fomentava a ociosidade.

Anton Graff Rei Frederico, o Grande





Na Prússia, em 1777, o rei Frederico, o Grande, publicou um manifesto contra o café, defendendo a cerveja como mais saudável e patriótica. Para conter o contrabando, foram criados os chamados “farejadores de café”, que rastreavam torrefações clandestinas.

E. Mouchon Menelik II e sua corte





Na Etiópia cristã, curiosamente, o café também foi alvo de restrições, considerado durante séculos uma “bebida muçulmana”. Só no final do século 19 o consumo se disseminou entre os cristãos, após a flexibilização religiosa no reinado de Menelik II.





Apesar das tentativas de proibição, o café sobreviveu. De perseguição religiosa e política, tornou-se um dos produtos mais comercializados do planeta, símbolo de encontros sociais, cultura e, claro, energia diária.

Hoje, a ironia histórica é clara: o que antes foi considerado subversivo e até prejudicial se transformou em uma das bebidas mais amadas do mundo, com impacto cultural e econômico incalculável.