Peixe de duas caudas é descoberto no Japão

Circulam nas redes sociais relatos sobre um peixe supostamente capturado por pescadores no Japão que teria duas caudas e uma única cabeça. A descrição inusitada, que remete a um caso de mutação, chamou a atenção de internautas e rapidamente se espalhou em páginas de curiosidades e fóruns online.

No entanto, não há qualquer registro confiável ou confirmação científica de que o animal exista. Segundo especialistas, a informação não passa de mais um boato da internet, sem fundamento em dados reais.





Embora peixes com deformidades ou anomalias genéticas possam ocorrer na natureza, o caso específico de um exemplar com uma cabeça e duas caudas não corresponde a nenhuma descoberta documentada.

A hipótese mais aceita é de que se trata de um conteúdo fabricado para gerar engajamento e alimentar rumores virtuais.