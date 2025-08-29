Steve Van Ysseldyk/Reprodução Anéis de Jeannine Van Ysseldyk, encontrados em aterro sanitário

Um morador da Colúmbia Britânica, no Canadá , encontrou as alianças de casamento e de aniversário da esposa após vasculhar uma pilha de 18 toneladas de lixo em um aterro sanitário.

Steve Van Ysseldyk contou com a ajuda de um funcionário do espaço, Denny Webster, que utilizou uma escavadeira para separar partes da pilha de resíduos até que ele localizasse os objetos .

A esposa, Jeannine, perdeu as joias sem perceber ao jogar pipoca no lixo orgânico na noite anterior. Ao voltar do cinema, ela derrubou alguns grãos no gramado, recolheu e colocou tudo em um saco. No meio da pressa, não notou que os anéis tinham escorregado dos dedos.

Na manhã seguinte, o lixo já havia sido recolhido e levado ao depósito. Foi então que Steve decidiu tentar recuperar os anéis.

“ Eu disse que iria ao lixão pela manhã e perguntaria se poderia procurar na pilha de compostagem ”, relatou Steve em publicação nas redes sociais.

Steve Van Ysseldyk/Reprodução Denny Webster, funcionário do aterro ajudou na busca com uma escavadeira





A busca no aterro

Ao chegar ao local, Steve explicou ao funcionário Denny Webster o que havia ocorrido. Desse modo, o encarregado usou uma escavadeira para separar parte do material enquanto Steve revirava a compostagem em busca dos anéis.

“ Minha mente estava tentando pensar em um jeito de dizer a ele para comprar novos anéis ”, afirmou Webster, em entrevista à emissora canadense CTV.

Em menos de uma hora, encontrou primeiro o anel de aniversário e, logo depois, a aliança de diamante, “ toda gosmenta de pipoca e manteiga ”, como descreveu Webster.





Reação da esposa

Ao contar a novidade para a esposa, a resposta foi imediata. “ Ela basicamente desabou chorando, chorou o caminho inteiro para casa ”, relatou Steve.

Após o episódio, Jeannine reforçou o valor simbólico do gesto: “ Sei o quanto ele me ama, que está disposto a entrar em uma pilha de compostagem podre e fedorenta só para me devolver os anéis ”, disse, rindo.

O episódio aconteceu 16 dias após o aniversário de casamento, quando Steve comemorou nas redes sociais: “Você sempre esteve ao meu lado e eu te amo para sempre. Hoje completamos 26 anos de casados e 32 anos juntos.”