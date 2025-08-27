Reprodução Avião cai e deixa um morto nos EUA

Um piloto morreu após a queda de uma aeronave em Merced County, na Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente, que ocorreu por volta das 19h40 (horário local) do dia 18 de agosto, ocorreu próximo à rodovia Interstate 5, ao sul de Los Banos.

Segundo o xerife Vern Warnke, o avião havia decolado da região de San Jose e apresentou dificuldades técnicas, circulando pela área durante cerca de uma hora antes de cair em queda livre.

As autoridades confirmaram que outro piloto acompanhava a aeronave, mas ainda não se sabe o motivo. O nome da vítima não foi divulgado. A investigação ficará a cargo da Administração Federal de Aviação (FAA) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).