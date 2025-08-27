Reprodução Boeing 737 da companhia Norwegian Airlines

Um Boeing 737 da Norwegian Airlines com 181 passageiros a bordo foi forçado a fazer um pouso de emergência nesta quarta-feira (27), no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, após a explosão de pneu durante a decolagem.

O voo D82046 decolou por volta das 9h27 (hora local) e tinha como destino Paris, a capital da França. Logo após a partida, os passageiros ouviram um estrondo e sentiram vibrações na cabine, segundo informações do Daily Mail.

Ao jornal The Sun, uma passageira disse que o avião "tremeu muito".

"Tremia e vibrava muito. Minhas pernas ainda estão tremendo. Quando estávamos no ar, não sabia o que tinha acontecido, mas agora que sabemos, estou um pouco chocada" , disse a mulher.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, o piloto decidiu retornar e sobrevoar o aeroporto em baixa altitude para inspeção. As equipes de solo, então, identificaram o pneu danificado, além de destroços na pista.

Em nota, a companhia aérea confirmou que "o avião decolou como planejado, mas quando já estava no ar o piloto precisou retornar a Arlanda devido a problemas técnicos".





Ainda não se sabe a causa da explosão. De acordo com Sara Eriksson, responsável de imprensa do Centro de Controle Marítimo e Aéreo (JRCC), uma investigação será realizada.