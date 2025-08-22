NY Post Filho é preso após polícia confundir assassinato com ataque de urso

Em um caso que chocou o Japão, Fujiyuki Shindo, 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (21) acusado de assassinar o próprio pai, após autoridades inicialmente acreditarem que o idoso havia sido vítima de um ataque de urso . As informações são do NY post.

Segundo informações da Kyodo News, a hipótese de ataque animal foi descartada quando peritos perceberam que os ferimentos do nonagenário eram compatíveis com golpes de faca, e não com mordidas ou arranhões de um urso. A vítima, que teve o rosto e as costas atingidos, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

A confusão levou a polícia a emitir um alerta de ataque de urso para os moradores do norte do Japão, região onde o avanço desses animais sobre áreas habitadas tem se tornado cada vez mais comum devido à redução de terras agrícolas e ao envelhecimento da população. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que, apenas no ano anterior a março de 2024, 219 pessoas foram atacadas por ursos no país, resultando em seis mortes.

Shindo, que morava com o pai, alegou inicialmente não ter percebido nada de anormal na residência durante o suposto “ataque”.





Investigadores apreenderam diversas facas no local e trabalham para identificar qual delas teria sido utilizada no crime.

A polícia ainda não apontou um possível motivo para o homicídio, que segue sob investigação.