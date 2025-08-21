Reprodução Morre “o juiz mais gentil do mundo”, o americano Frank Caprio, aos 88 anos

O juiz norte-americano Frank Caprio, conhecido por sua postura gentil e humana no tribunal, morreu nesta quarta-feira (20), aos 88 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos. O magistrado lutava contra um câncer no pâncreas desde 2023.



A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais. No comunicado, os familiares afirmam que Caprio morreu "pacificamente".

"Amado em todo o mundo por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas, o juiz Caprio tocou milhões por meio de seu trabalho no tribunal e ainda mais pelo exemplo de humanidade que transmitiu", diz a publicação, que já soma mais de 2 milhões de curtidas.

Nascido e criado em Providence, Caprio exerceu a magistratura por quase quatro décadas, como juiz-chefe da Corte Municipal de sua cidade natal. Ele se aposentou em 2023, pouco após o diagnóstico da doença.

"O juiz mais gentil do mundo"

Caprio se tornou uma celebridade graças ao programa "Caught in Providence", exibido na TV dos EUA e viralizado em plataformas digitais, que mostrava as audiências do tribunal de Providence. O seu jeito humano de conduzir os julgamentos contrastava com a rigidez esperada da Justiça - o que lhe rendeu o apelido de "o juiz mais gentil do mundo".

Em um dos julgamentos, o magistrado disse que não julgava apenas infrações, mas histórias de vida. "Eu não tenho uma lâmina de metal debaixo da minha beca. Eu tenho um coração", dizia.

"Ele tinha um jeito bastante afável e único de lidar com as pessoas, sempre ouvindo suas histórias com bastante paciência, mostrando compaixão e buscando soluções justas. Isso fez com que muitas pessoas se identificassem com ele e o vissem como uma figura de bondade, generosidade e genuínas.", afirma Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM, ao Portal iG.

Na avaliação do professor, a postura de Caprio não se resumia a escolhas pessoais, mas refletia um modelo de Justiça mais próximo e humano, que poderia servir de inspiração ao Judiciário.

"Eu entendo que ele não usava uma questão de princípios individuais, mas dava um atendimento mais humanizado, que é o que eu entendo que deveria ser a forma com que o poder público, especialmente o Judiciário tratasse os cidadãos. Mas a gente sabe que, na prática, a regra não é essa, mas não há qualquer impedimento jurídico nesse atendimento humanizado dele", avalia.

Luto em Rhode Island

O governador de Rhode Island, Dan McKee, decretou luto oficial e ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio-mastro em homenagem a Caprio, que chamou de "um tesouro de Rhode Island".

"Enquanto lamentamos sua morte, meus pensamentos estão com sua família, amigos e todos que o amavam", declarou.

O filho de Caprio, David Caprio, publicou um vídeo em que confirma que o pai morreu pacificamente, cercado pela família, e agradeceu as orações e mensagens de carinho enviadas de todas as partes do mundo.

Legado de humanidade

Caprio viralizou diversas vezes nas redes sociais. Os vídeos mais famosos eram aqueles em que ele convidava crianças para ajudá-lo a julgar os pais, ou quando reduzia multas aplicadas a pessoas em vulnerabilidade.

Em um dos episódios, por exemplo, o juiz julgava Victor Cueva, um idoso de 96 anos acusado de excesso de velocidade em zona escolar. O homem explicou que levava o filho, com câncer, para um exame de sangue. Caprio não aplicou a multa e respondeu: "você é um homem bom, você representa a América".

Em outro caso, uma mulher foi ao tribunal por acumular infrações de trânsito após ser perseguida pelo ex-companheiro, de quem era vítima de violência doméstica. Caprio contou que recebia cheques de pessoas que desejavam ajudar desconhecidos em dificuldades, somou os valores e entregou à mulher. Surpresa, ela pediu um abraço ao juiz, que sorriu e aceitou.





O juiz Frank Caprio deixa a esposa, Joyce, com quem foi casado por quase 60 anos, cinco filhos, sete netos e dois bisnetos.