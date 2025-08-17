Reprodução/redes sociais Peixe com aparência peculiar, encontrado nos EUA

Um vídeo registrado por um navio de exploração oceânica viralizou nas redes sociais ao mostrar um peixe com aparência incomum, que lembra um "rosto mal-humorado". A espécie, que se destaca pela grande cabeça achatada, bem diferente dos peixes geralmente conhecidos, pode ser encontrada no mar da Carolina do Sul, nos EUA.

O vídeo divulgado pela empresa Ocean Exploration Trust (Fundo de Exploração Oceânica, em inglês) foi gravado durante uma expedição, em que turistas puderam conhecer o fundo do mar. O encontro inesperado com o peixe tirou risadas dos visitantes.

A publicação do vídeo conta com mais de 300 mil visualizações, e comentários dos internautas relatando que o peixe parecia estar de mau humor ao receber visitas. Confira:





Espécie peculiar

Reprodução/Noaa O Sladenia shaefersi tem nadadeiras que atuam como pés





Identificado como peixe-ganso-de-dois-espinhos-do-atlântico (Sladenia shaefersi), a espécie é encontrada no Oceano Atlântico ocidental, mais comumente na costa norte dos EUA, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica(NOAA, na sigla em inglês).

O peixe tem uma cabeça arredondada e levemente achatada, com uma nuca convexa, que dão a aparência única ao animal. Ele também tem uma crista óssea lisa que vai do topo do olho até a mandíbula.





Outra característica marcante são as nadadeiras traseiras alongadas, que funcionam quase como pés, permitindo que o peixe-ganso "caminhe" pelo fundo do mar.

O animal habita fundos rochosos onde persegue suas presas graças a seu design perfeitamente camuflado com o meio ambiente. Apesar de ser comum, é considerado raro encontrá-lo na natureza. A espécie atinge no máximo 100 cm de comprimento.

Segundo o perfil da Ocean Exploration Trust , apesar da aparência, o peixe-ganso é um excelente predador de águas profundas dos oceanos. A espécie se alimenta de peixes menores e crustáceos, como camarões.