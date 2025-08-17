Um vídeo registrado por um navio de exploração oceânica viralizou nas redes sociais ao mostrar um peixe com aparência incomum, que lembra um "rosto mal-humorado". A espécie, que se destaca pela grande cabeça achatada, bem diferente dos peixes geralmente conhecidos, pode ser encontrada no mar da Carolina do Sul, nos EUA.
O vídeo divulgado pela empresa Ocean Exploration Trust (Fundo de Exploração Oceânica, em inglês) foi gravado durante uma expedição, em que turistas puderam conhecer o fundo do mar. O encontro inesperado com o peixe tirou risadas dos visitantes.
A publicação do vídeo conta com mais de 300 mil visualizações, e comentários dos internautas relatando que o peixe parecia estar de mau humor ao receber visitas. Confira:
Espécie peculiar
Identificado como peixe-ganso-de-dois-espinhos-do-atlântico (Sladenia shaefersi), a espécie é encontrada no Oceano Atlântico ocidental, mais comumente na costa norte dos EUA, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica(NOAA, na sigla em inglês).
O peixe tem uma cabeça arredondada e levemente achatada, com uma nuca convexa, que dão a aparência única ao animal. Ele também tem uma crista óssea lisa que vai do topo do olho até a mandíbula.
Outra característica marcante são as nadadeiras traseiras alongadas, que funcionam quase como pés, permitindo que o peixe-ganso "caminhe" pelo fundo do mar.
O animal habita fundos rochosos onde persegue suas presas graças a seu design perfeitamente camuflado com o meio ambiente. Apesar de ser comum, é considerado raro encontrá-lo na natureza. A espécie atinge no máximo 100 cm de comprimento.
Segundo o perfil da Ocean Exploration Trust , apesar da aparência, o peixe-ganso é um excelente predador de águas profundas dos oceanos. A espécie se alimenta de peixes menores e crustáceos, como camarões.