Um homem morreu após ser mordido por uma cobra venenosa  em Savage Gulf State Park, no estado do Tennessee, Estados Unidos. O caso ocorreu no início de agosto, por volta das 12h30, em uma trilha do parque.

A vítima estava a cerca de 800 metros do ponto de acesso localizado na 55th Avenue, em Gruetli-Laager, quando o incidente foi registrado.

Testemunhas relataram que o excursionista pegou a cobra com as mãos. O animal reagiu com uma mordida, atingindo a vítima na região da mão.

Autoridades acreditam que se tratava de uma cascavel timber rattlesnake, considerada a maior e mais perigosa das quatro espécies venenosas existentes no Tennessee.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Bombeiros, paramédicos e guardas florestais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar no local e conectaram o homem a uma máquina de RCP móvel antes do transporte para um hospital da região.

Apesar do atendimento, ele não resistiu. A suspeita inicial é de que tenha sofrido uma reação alérgica grave ao veneno, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

A identidade do excursionista não foi revelada. Também não foi esclarecido o motivo pelo qual ele manuseou a cobra.

O parque onde ocorreu o acidente ocupa uma área de cerca de 19 mil acres no condado de Grundy, a duas horas de Nashville e a 60 milhas de Chattanooga.

O espaço reúne aproximadamente 60 milhas de trilhas, com cachoeiras, desfiladeiros e áreas de vegetação nativa, ambiente onde a cascavel costuma habitar.


Timber rattlesnake

A timber rattlesnake pode medir de 90 centímetros a 1,5 metro, apresenta corpo robusto, coloração variada entre cinza, preto ou marrom, além de listras escuras e um chocalho característico.

É uma espécie que permanece imóvel diante de humanos, mas reage quando provocada.

De acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), entre 7.000 e 8.000 pessoas são picadas por cobras venenosas anualmente

