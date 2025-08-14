Confusão aconteceu em um avião da companhia Breeze Airways
Um avião comercial  em rota nos Estados Unidos, que saiu do estado de Virgínia com destino a Los Angeles, foi desviado para um aeroporto no Colorado, nesta quarta-feira (13), depois que um  passageiro alcoolizado gritou insultos racistas e brandiu um skate contra comissários de bordo.

Ele chegou a ser imobilizado duas vezes por funcionários da companhia, mas conseguiu se libertar. As informações foram divulgadas pela ABC News .

Um vídeo postado no TikTok mostra uma  comissária de bordo aparentemente tentando conter o homem com braçadeiras de plástico. Poucos segundos depois, um homem, de camiseta branca, levantou o causador do tumulto pelos braços, carregou-o pelo corredor do avião e o colocou no assento. Assista:

@mysaltylove_ Replying to @House Ok so here’s the OG video w/out the sound over it. Everyone needed to hear “SITCHOASSDOWN CUH!” 🤣🤣 #jet2holiday #breezeairways #MX704 ORF TO LAX #mysaltylove ♬ original sound - ⭕️💎MYSALTYLOVE💎⭕️


Confusão no ar

Identificado pela polícia como David Leroy Carter, de 46 anos, o homem causou confusão no voo 704 da Breeze Airways, que decolou de Norfolk, na Virgínia, às 9h17 (horário local) desta quarta, e que acabou precisando pousar em Grand Junction , Colorado.

O Departamento de Polícia de Grand Junction informou que foi acionado por volta das 11h15, horário local, para atender uma ocorrência no aeroporto. Segundo o relato, um passageiro embriagado teria se exaltado, gritando insultos racistas contra funcionários de uma companhia aérea enquanto segurava um skate.


A companhia aérea, citando relatos de tripulantes que estavam a bordo do voo, disse à ABC News que houve "uma altercação física que resultou em ferimentos leves em um passageiro e um comissário de bordo".

Após o pouso da aeronave, o homem foi detido pela polícia local e levado para um centro de detenção.

