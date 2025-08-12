USA TODAY NETWORK Caçador captura 87 pítons em um mês e ganha prêmio

Um homem da Flórida, conhecido pela coragem quase incomparável na caça a cobras, recebeu US$ 1.000 (cerca de R$ 5.400) após capturar impressionantes 87 pítons-birmanesas invasoras em apenas um mês. As informações são do NY Post.

Aaron Mann conquistou o prêmio mensal como parte do Python Elimination Program, iniciativa do Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida que incentiva moradores habilidosos a capturar e abater o maior número possível desses répteis não nativos.

O caçador posou vitoriosamente ao lado de um parceiro, exibindo uma das cobras gigantes sobre os ombros. O programa passou a oferecer, no início de 2025, um prêmio mensal em dinheiro para quem obtiver o maior número de capturas.

Além disso, o estado já realiza outras ações para reduzir a população desses predadores, como o Florida Python Challenge, que no ano passado eliminou apenas 200 pítons em 10 dias de caça. O vencedor de 2024 capturou 20 cobras e recebeu US$ 10.000 (R$ 53.883).

Agentes especializados também ganham US$ 50 (R$ 269,42) por cada cobra capturada, mais US$ 25 (R$ 134,71) por cada pé (30,4 cm) acima do tamanho médio de 1,2 metro. Em 2023, por exemplo, uma píton de 5,8 metros renderia US$ 425 (R$ 2.290,03).

Outro recurso inovador é o uso de coelhos-robôs equipados com sensores que alertam as autoridades quando localizam um desses répteis, permitindo que agentes sejam enviados rapidamente para a captura.

As pítons-birmanesas vivem nos Everglades desde a década de 1990 e sua população segue crescendo de forma descontrolada. Desde 2000, cerca de 19 mil já foram removidas, segundo o Fox Weather Service.