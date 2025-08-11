WTAE Explosão em usina da Pensilvânia deixa vítimas presas nos escombros

Uma operação de resgate está em andamento para salvar pessoas presas sob os escombros após uma explosão em uma usina siderúrgica na Pensilvânia, informaram autoridades do condado. As informações são da ABC.

Ainda não está claro quantas pessoas ficaram presas devido à explosão na planta US Steel Clairton Coke Works, localizada em Clairton, a cerca de 24 quilômetros de Pittsburgh.





Abigail Gardner, diretora de comunicações do Condado de Allegheny, disse que o Departamento de Saúde está no local monitorando a qualidade do ar. O governador Josh Shapiro afirmou que sua administração está em contato com as autoridades.

"O local ainda está ativo, e as pessoas nas proximidades devem seguir as orientações das autoridades locais", disse o governador nas redes sociais. "Por favor, junte-se a mim e à Lori em orações pela comunidade de Clairton."