Nasa Astronauta preso no espaço por 9 meses se aposenta da NASA

Um dos dois astronautas da NASA que ficaram presos no espaço se aposentou da agência espacial, menos de cinco meses após o fim de sua longa e inesperada missão.

A NASA anunciou nesta quarta-feira (6) a saída de Butch Wilmore.

Nasa Wilmore e a piloto Suni Williams sorriram e acenaram antes de serem lançados ao espaço em 5 de junho de 2024, saindo de Cabo Canaveral, Flórida.





Wilmore e Suni Williams foram lançados ao espaço no verão passado como pilotos de teste no primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing.

O que deveria ter sido uma viagem de apenas uma semana à Estação Espacial Internacional acabou se transformando em uma permanência de mais de nove meses devido a falhas técnicas na nave da Boeing.





Selecionado como astronauta em 2000, Wilmore acumulou 464 dias em órbita ao longo de três missões. Seu último voo espacial representou quase dois terços desse total: 286 dias.

“Durante toda a sua carreira, Butch demonstrou a excelência técnica exigida de um astronauta”, disse o chefe do corpo de astronautas da NASA, Joe Acaba, em comunicado. “Ao iniciar este novo capítulo, essa mesma dedicação certamente continuará a se destacar no que ele decidir fazer a seguir.”