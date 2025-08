NK News Chineses dão "jeitinho" para visitar a Coreia do Norte; entenda

Autoridades norte-coreanas intensificaram o rigor na emissão de vistos de negócios após descobrirem que chineses estariam usando esses documentos de forma fraudulenta para driblar a proibição de turismo imposta pelo regime. As informações são do site NK News.

Conforme informado, inos chineses vêm se inscrevendo para vistos de “delegação empresarial” alegando falsos propósitos profissionais. Na verdade, o objetivo seria realizar turismo (atividade atualmente proibida à maioria dos estrangeiros não russos).

Como resposta, Pyongyang, cidade na Coreia do Norte, aumentou a triagem documental e passou a retardar as autorizações, afetando também visitantes com legítimas justificativas empresariais.

Antes dessa medida, a Coreia do Norte já vinha abrindo exceções pontuais, sobretudo para russos e certos grupos de negócios chineses, como parte de sua reabertura gradual iniciada em fevereiro de 2025. No entanto, o turismo convencional segue estritamente vedado, e os vistos empresariais eram uma das poucas vias permitidas para entrar no país.





Especialistas entrevistados por NK News alertam que a prática de mascarar intenções de viagem pode comprometer os planos futuros de Pyongyang de reativar o turismo.

O uso indevido de canais oficiais levanta dúvidas sobre a confiança do regime em processos de concessão de visto, aumentando o risco de medidas ainda mais restritivas.