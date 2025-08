Departamento de Polícia Navajo/Reprodução Quatro morrem após queda de avião de resgate médico no Arizona, nos Estados Unidos

Quatro pessoas morreram na queda de um avião de transporte médico que seguia para buscar um paciente próximo ao Aeroporto de Chinle, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, por volta das 15h40 (horário de Brasília), 12h40 (horário local), desta terça-feira (05).

O acidente ocorreu próximo ao terminal e a aeronave pegou fogo logo após a queda.

O avião, com dois motores, era operado pela empresa CSI Aviation, sediada em Albuquerque, Novo México, e transportava quatro ocupantes, todos de fora da região. Não houve sobreviventes.

Segundo o Departamento de Polícia Navajo, ainda não há informações sobre as causas do acidente. O órgão ainda informou que as notificações aos familiares já foram feitas pela companhia aérea.

O local foi isolado e o acesso ao aeroporto está temporariamente suspenso para facilitar o trabalho das equipes de investigação.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) farão parte da apuração para descobrir o que provocou o acidente.

Equipes de emergência da Nação Navajo, incluindo a Polícia Distrital de Chinle, os serviços médicos e o Corpo de Bombeiros local, atuam no atendimento da ocorrência.





Em nota, as autoridades lamentaram a tragédia. “ É uma perda trágica para as famílias das vítimas e para toda a comunidade de resgate aéreo e socorristas. Estendemos nossas mais profundas condolências aos entes queridos neste momento ”, informou o comunicado do Departamento de Polícia Navajo.