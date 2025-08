Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Monroe Pacotes de cocaína encontrados por velejador

Um velejador encontrou cerca de 23 quilos de cocaína boiando nas águas da costa da Flórida (EUA), próximo à uma ilha do arquipélago em Florida Keys .

O caso foi divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Monroe nesta sexta-feira (1º), após o homem entregar toda a droga às autoridades, segundo o portal Miami Herald .

Droga dividida em pacotes

De acordo com a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, localizou mais de 20 pacotes retangulares e pretos a cerca de oito quilômetros da costa da ilha de Islamorada, no sul do estado. As fotos divulgadas mostram os grandes pacotes de cocaína.

O carregamento foi entregue pela polícia local à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, que vai investigar a origem da droga. Encontrado em águas caribenhas, os pacotes podem ter vindo de outros países que dividem as águas com os Estados Unidos, levados pela maré.





Casos semelhantes

Apesar de não ter detalhes da origem divulgada, a descoberta se soma a um padrão crescente de narcóticos que chegam à costa ou surgem perto das rotas costeiras do sul da Flórida — frequentemente ligados a operações de contrabando na área.

Em julho, um caso semelhante ocorreu no estado norte-americano: um banhista encontrou na praia, no condado de Walton, pacotes de cocaína avaliados em US$ 500 mil, embalados com a imagem do personagem Yosemite Sam, do desenho Looney Tunes.