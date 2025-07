NY Post/William C Lopez A resposta da NYPD foi classificada como mobilização de nível 3

Um tiroteio foi registrado nesta segunda-feira (28) no edifício 345 da Park Avenue, em Midtown Manhattan, Nova York. O prédio de 44 andares abriga escritórios de grandes empresas e foi invadido por um homem armado com um fuzil de assalto e vestindo colete à prova de balas.

Segundo os primeiros relatos, os disparos começaram na rua e o suspeito correu para dentro do edifício, onde se abrigou no 33º andar.

O tiroteio foi reportado por volta das 18h30, no horário local. Testemunhas no térreo ouviram uma rajada de tiros, sugerindo o uso de arma de alto calibre.

Três pessoas ficaram feridas. Um policial de Nova York, que fazia segurança privada no local, foi baleado e permanece em estado crítico. Dois civis também foram atingidos, sendo que um deles está em condição grave.

O atirador foi encontrado morto com um ferimento causado por ele mesmo, segundo a polícia. Até o momento, não há confirmação sobre sua identidade, motivações ou possíveis alvos.

A Polícia de Nova York mobilizou uma operação de grande escala e isolou a área. Um aviso de “shelter-in-place” foi emitido, instruindo pessoas próximas a se manterem abrigadas.

Cerca de 100 pessoas permaneceram no interior do prédio durante a ação. O trânsito e o transporte público foram afetados nas proximidades da East 52nd Street e da Lexington Avenue.





Agentes do FBI participaram da operação. Imagens gravadas no local mostram policiais fortemente armados entrando no prédio e inspecionando veículos, como um táxi SUV amarelo.

Há relatos não confirmados de vítimas atingidas no 32º andar do edifício. As autoridades seguem investigando o total de feridos, as circunstâncias do ataque e a identidade do autor.